Atalanta busca relevo para Duván Zapata; un colombiano aparece en carpeta

El delantero no pasa por un buen momento en Atalanta por una dura lesión muscular.

La temporada para el delantero colombiano Duván Zapata ha estado empañada. El Toro, como es apodado el ariete, se ha visto privado de tener acción con el Atalanta de Italia por una delicada lesión muscular que incluso lo dejaría por más tiempo afuera.

Ante este gran problema para la Dea, la directiva del club ha empezado a tantear el mercado de fichajes en lo que sería un posible reemplazo del delantero cafetero. El conjunto, que además cuenta con Luis Fernando Muriel en su plantilla, buscaría fichar otro colombiano más para esta temporada.

Se trata del delantero Jhon Córdoba, jugador que luego de quedar como agente libre por el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, aparecería en los planes del Atalanta. Cabe anotar que el atacante militaba en el Krasnodar, equipo que se vio obligado a rescindir el contrato de algunos jugadores.

Ante esto, los jugadores, tendrán “el derecho de suspender unilateralmente sus contratos de trabajo” hasta el 30 de junio de 2022, para comprometerse con clubes de otros campeonatos “como muy tarde el 7 de abril”, aunque sea en período cerrado para los fichajes.

#Atalanta 🗞️ Corriere della Sera — El mercado en la #SerieA vuelve a abrir



🇧🇷 Fernando do Santos Pedro (23 años, @FCShakhtar) es uno de los candidatos para reforzar la plantilla de La Dea pic.twitter.com/JNponEcTkq — Mauricio Andrés Luna Aroztegui (@MauricioAndrsL6) March 9, 2022

En ese orden de ideas, según el diario Corrielle della Sera Córdoba estaría junto a “Fernando, David Neres, Yuri Alberto y Lassina Traoré” como opcionados para comandar el ataque del conjunto italiano, equipo que se encuentra en fase de octavos de final de la Europa League.

¿Qué pasa con Zapata? Gasperini fue sincero

El estratega italiano fue claro y sincero en la rueda de prensa de este miércoles al hablar de sus dos máximas figuras, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, jugadores que desde hace un tiempo han estado entre algodones por lesiones.

En primer lugar, Gasperini no entregó el mejor parte con respecto a Zapata, pues aseguró que el delantero “está fuera, pero es uno, no es un equipo completo, no creo que tenga muchas posibilidades de recuperarse en un buen tiempo”, dijo el entrenador. Este mensaje cayó como un balde de agua fría a sus seguidores y el propio jugador que días atrás había publicado el siguiente mensaje: “falta poco”.

Ahora bien, Muriel quien tuvo minutos el pasado fin de semana en la derrota del Atalanta ante la Roma, tampoco ha dado su mejor versión según Gasperini. “Para mí, no hay problema. Muriel siempre es un tipo positivo. A veces hace bien su papel, a veces no tanto. Pero es realmente un tipo positivo”.

“No todas las temporadas son iguales. Ha tenido algunas lesiones que le afectaron, pero la temporada no ha terminado, quedan dos meses que también son los más importantes”, agregó el entrenador en charla con Sky Sports.

Los panoramas de ambos colombianos tienen en alerta máxima a la Selección Colombia que aguarda por los dos últimos juegos de la eliminatoria ante Bolivia y Venezuela.

Programación y resultados juegos de ida Europa League

Miércoles

Oporto (POR) 0 Lyon (FRA) 1

Gol: Lucas Paquetá

Betis (ESP) 1 Eintracht Frankfurt (GER)

Goles: Nabil Fekir (Betis); Kostic y Kamada (Eintracht Frankfurt)

Jueves

Sevilla (ESP) - West Ham (ENG)

Glasgow Rangers (SCO) - Estrella Roja de Belgrado (SRB)

Sporting de Braga (POR) - Mónaco (FRA)

Atalanta (ITA) - Bayer Leverkusen (GER)

FC Barcelona (ESP) - Galatasaray (TUR)

*Ya clasificado para cuartos: RB Leipzig (GER)