Atlético Nacional se desquitaría de Millonarios con este ‘mazazo’; fichaje impensado

Si bien a lo largo de la historia se ha dado que entre instituciones se den fichajes, quien sale de uno de estos dos al otro puede catalogarse como ‘traidor’. Millonarios por ejemplo no perdona las salidas de Jhon Duque o Andrés Román, quienes ahora permanecen en el equipo verdolaga con buenos niveles mostrados , lo grave para los azules es que a esa lista se les podría unir otro que en su paso fue muy querido.

Se trata de Daniel Ruiz, el volante creativo, que en su momento fue comparado con James Rodríguez por su gran nivel, estaría en los planes de Nacional para reforzarse. Según lo dio a conocer la periodista de Caracol Radio , Salomé Fajardo, el cuadro paisa preguntó por el jugador hace un par de horas; no obstante, la respuesta de Millonarios que es dueño de su derechos y el jugador habría sido ‘no’.

Vale recordar que el nombre del volante creativo en las últimas semanas volvió a sonar, lastimosamente para él, no por algún logro deportivo, sino por todo lo contrario. Santos de Brasil, al que llegó a préstamo, le habría informado que su nivel no era el deseado, su adaptación al fútbol de dicho país no estaba en la medida que ellos buscarían y por esto, le plantearían que saliera del Peixe.