Video | Hinchas de Millonarios no le perdonan a Jhon Duque su ‘nuevo’ acento paisa

Desde el pasado fin de semana cuando Millonarios venció a Atlético Nacional en la final del fútbol colombiano, se abrió un antes y un después en la rivalidad entre estos dos equipos. Los azules por su parte, tendrán la alegría de poder contar que en el 2023 triunfaron ante un clásico rival en la definición por un título, en su lugar, los verdes pensarán en cuándo el fútbol les dará la revancha ante este mismo rival.

Ahora bien, aunque ya han pasado varios días y los ánimos se han ido calmando tras la euforia del histórico partido, los hinchas de Millonarios parece que no disfrutan por completo su estrella 16, pues siguen viendo de reojo el día a día de los verdes a tal punto de llegar a criticar a un jugador. Lo cierto es que dicho hombre tuvo paso en Millonarios, donde fue ídolo, pero tras vestirse de verse perdió su rótulo.

Se trata de Jhon Duque, volante bogotano que surgió en la casa embajadora y dio muchas alegrías al equipo, tras un tiempo viajó a México para seguir su carrera, hasta que por falta de continuidad decidió regresar al país. Desde inicios de 2022 fue contratado por los verdolagas, situación que no ha sido perdonada hasta el momento por los azules quienes consideran que este, les traicionó.

Atlético Nacional cayó en los penales con Millonarios en la histórica final de la Liga BetPlay 2023-I. - Foto: Getty Images

Por dicha razón, es que en las últimas horas en medio de la rueda de prensa postpartido de Nacional en Copa Libertadores, han reparado en la manera de hablar de Duque. Según ellos y dando muestras de su malestar en redes sociales, afirman que el volante ya no habla como solía hacerlo, que en su lugar ahora busca expresarse con un acento paisa, característico de las personas autóctona de Antioquia.

Jhon Duque - Atlético Nacional. - Foto: Prensa Atlético Nacional

Algunos de los reclamos hechos por los aficionados, se vieron cuando estos citaron el video de la rueda de prensa: “El hablado paisa rolo gomelo del malparido este…”, “¿Jhon Duque cuando comenzó a hablar como paisa?”, cuestionaron. Otro lo calificó de “patético”: “Escuchar a Jhon duque querer hablar con acento paisa, patético. ¡Y uno de los últimos, dijo: ”Jhon Duque cada día está más paisa! Jajajjjajaj escúchenlo en la rueda de prensa del partido de libertadores”.

En esa misma rueda de prensa donde fue criticado el jugador, hubo otro momento tenso con otro miembro de Atlético Nacional, su entrenador, Paulo Autuori, quien se desquitó enviando un ‘picante’ mensaje a la afición, que esperaba una voz de disculpa por parte del brasileño luego de haber perdido el fin de semana en una de las definiciones más importantes de la historia para los verdes.

Autuori escapó de las críticas por las dos derrotas consecutivas que acumuló el cuadro verdolaga. - Foto: Captura video ESPN

“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, afirmó. Tras esto la indignación fue total de la afición, que sigue sin mantener una relación amena con el entrenador.

Para finalizar, tal vez tocó uno de los temas prioridad para los aficionados; los refuerzos:: “A lo largo del semestre vimos que hay una carencia de nosotros, fue muy claro y el título no iba a cambiar nada porque la lectura es muy clara. Posiblemente y dependiendo de lo que el club pueda hacer, puede haber incorporaciones. Salvo algunos, tenemos que reducir el grupo y meter otros”, declaró.