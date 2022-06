Video no apto para hinchas de Millonarios: Jhon Duque canta el Pregón Verde a todo pulmón

Atlético Nacional se convirtió en el primer clasificado a la final de la Liga BetPlay I -2022 tras derrotar en el Atanasio Girardot al Junior de Barranquilla, encuentro válido por la fecha 6 (última) de los cuadrangulares semifinales. La victoria del cuadro verdolaga fue posible gracias a las anotaciones de Duque.

El encuentro inició con un golpe duro para el equipo antioqueño por la anotación de Freddy Hinestroza (Min. 15), quien por un instante le dio la ilusión de la clasificación al conjunto tiburón.

Aunque el cuadro visitante intentó mantener la ventaja, antes de finalizar el partido Nacional ya estaba adelante en el marcador. Al 30′ apareció Jefferson Duque para mandar el balón al fondo de la red con un cabezazo certero que le centró Dorlan Pabón. Bajo la misma fórmula, esta vez con un pase de Danovis Banguero, el mediocampista Jhon Duque se tiró para conectar el esférico con la cabeza y poner el 2-1 final al minuto 38.

Ya clasificado, este jueves Atlético Nacional subió un video a sus redes sociales de la celebración en el camerino del cuadro verdolaga. En medio de la fiesta por el pase a la final, los jugadores cantaron el famoso ‘Pregón Verde’, canción insignia del club.

Más allá de ver a todos los futbolistas entonando el himno de Nacional, hubo uno que llamó mucho la atención. Se trata de Jhon Duque, quien también cantó a todo pulmón y dejó claro que su presente es el equipo antioqueño. Cabe recordar que hasta diciembre de 2020 el volante de 30 años era referente y capitán de Millonarios.

Con el conjunto embajador, histórico rival de Nacional, Duque fue campeón del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018.

Buenos días FINALISTASSSSSSSS 🟢⚪



Todos amanecimos escuchando el pregón, ¿cierto? 💚#VamosNacional pic.twitter.com/IbY44yIdm8 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 16, 2022

Antes de llegar a Nacional, el ingeniero estuvo un año en Atlético San Luis de México, donde no logró consolidarse y por eso tomó la decisión de regresar al fútbol colombiano. Pese a que fue acercado a Millonarios, al final firmó un contrato que lo vincula al conjunto verdolaga hasta diciembre de 2022.

El rival de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2022 se conocerá este jueves, cuando se jueguen los partidos entre Deportes Tolima vs. Envigado y La Equidad vs. Independiente Medellín. El único que no tiene posibilidades de clasificar es el cuadro naranja, los otros tres buscan el último boleto.

Así están los cuadrangulares semifinales

Grupo A

Atlético Nacional - 12 puntos (5 en Diferencia de Gol). Junior de Barranquilla - 8 puntos (-1 DG). Millonarios - 6 puntos (-1 DG). Atlético Bucaramanga - 6 puntos (-3).

Grupo B

Deportes Tolima - 10 puntos (4 en Diferencia de gol). La Equidad - 9 puntos (3 DG). Independiente Medellín - 8 puntos (2 DG). Envigado - 1 punto (-9 DG).

Programación y resultados fecha 6

Miércoles 15 de junio

Atlético Bucaramanga 2-1 Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+

Atlético Nacional 2-1 Junior FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Jueves 16 de junio

Deportes Tolima vs. Envigado FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

La Equidad vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports