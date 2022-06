Fotos | ‘El barrista’ Daniel Muñoz volvió al Atanasio Girardot para alentar a Atlético Nacional

El miércoles por la noche, Atlético Nacional recibió al Junior de Barranquilla con su estadio a reventar para definir la clasificación a la final de la Liga BetPlay I-2022. Aunque por un momento la fiesta verde parecía acabarse por la anotación del tiburón, al término del encuentro lograron celebrar gracias a los goles de los Duque.

Con estadio lleno y vestido de verde, Jefferson Duque y Jhon Duque contribuyeron con sus anotaciones para darle vuelta al marcador y poner al conjunto verdolaga en la final del Torneo Apertura. Como era de esperar, los hinchas se tomaron la capital antioqueña para festejar el pase al juego por el título.

Dentro de esos aficionados que asistieron al Atanasio Girardot estaba uno muy especial, el cual ha sabido defender la camiseta de Atlético Nacional dentro y fuera del campo de juego. Se trata de Daniel Muñoz, actual jugador del Genk de Bélgica, que regresó a la tribuna para alentar como cuando era barrista.

Antes de ser futbolista profesional, el lateral de 26 años estuvo vinculado a la Banda Pirata Sur, barra del conjunto verdolaga. Y así como en los viejos tiempos, Muñoz estuvo con sus amigos en el estadio y disfrutó del encuentro junto a Los del Sur, la barra popular más famosa de Nacional.

De hecho, uno de los líderes de esta barra aprovechó la visita del jugador para tomarse una foto y subirla a las redes sociales. “Y volver al lugar en el que creciste”, escribió Andrés Felipe Muñoz, miembro de la banda de música punk rock ‘Tr3s de Corazón’.

Y volver al lugar en el que creciste..@LDSoficial pic.twitter.com/ySn9A4ZHxm — Andrés Felipe Muñoz (@pipe3dc) June 16, 2022

Este no fue el único hincha que se tomó fotos con el futbolista internacional con la Selección Colombia, pues varios presumieron la compañía de Daniel Muñoz.

Que chimba de recuerdo con el parcero Daniel Muñoz un hincha más como todos nosotros,un titán en la cancha🇳🇬⚽ pic.twitter.com/hsccp2IVm9 — JhonJaime17🇳🇬 (@jhonjaime14) June 16, 2022

En otra de las fotos que se hicieron virales en las redes sociales, se puede ver a Daniel Muñoz subiendo a la grada sur del Atanasio Girardot, desde donde alentó a Nacional como cuando era barrista y vio el encuentro que terminó dos goles por uno a favor del verdolaga. Cabe recordar que antes de jugar en el equipo de sus amores, el lateral estuvo en Águilas Doradas de Rionegro.

Daniel Muñoz alentando a Nacional en la tribuna que lo vio crecer pic.twitter.com/ne3WLBRgRU — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) June 16, 2022

Daniel Muñoz en el Atanasio Girardot. Fotos de @santiagorive28. pic.twitter.com/uUWpZOhApt — Juan David Londoño (@juandl84) June 16, 2022

El rival de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2022 se conocerá este jueves, cuando se jueguen los partidos entre Deportes Tolima vs. Envigado y La Equidad vs. Independiente Medellín. El único que no tiene posibilidades de clasificar es el cuadro naranja, los otros tres buscan el último boleto.

Así están los cuadrangulares semifinales

Grupo A

Atlético Nacional - 12 puntos (5 en Diferencia de Gol) Junior de Barranquilla - 8 puntos (-1 DG) Millonarios - 6 puntos (-1 DG) Atlético Bucaramanga - 6 puntos (-3)

Grupo B

Deportes Tolima - 10 puntos (4 en Diferencia de gol) La Equidad - 9 puntos (3 DG) Independiente Medellín - 8 puntos (2 DG) Envigado - 1 punto (-9 DG)

Programación y resultados fecha 6

Miércoles 15 de junio

Atlético Bucaramanga 2-1 Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+

Atlético Nacional 2-1 Junior FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Jueves 16 de junio

Deportes Tolima vs. Envigado FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

La Equidad vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports