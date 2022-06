Riquelme se refirió a los posibles fichajes en Boca Juniors, ¿habló sobre James Rodríguez?

James Rodríguez se encuentra disfrutando de sus vacaciones mientras resuelve su futuro deportivo. Aún con contrato vigente en Al-Rayyan de Catar, el volante colombiano se encuentra analizando varias ofertas, una de estas sería desde un grande de Argentina.

En septiembre de 2021, el exjugador del Real Madrid se convirtió en nuevo jugador del equipo catarí, del cual busca su salida al querer estar en una liga de mayor nivel. Esta no será una tarea fácil porque deberá encontrar un equipo que esté dispuesto a pagar por sus servicios o deberá rescindir su contrato, que va hasta junio de 2024.

Hasta el momento, en su intención de regresar a Europa el volante internacional con la Selección Colombia ha sido acercado al Valencia de España, pero este no es el único equipo que lo buscaría. En los últimos días, se ha hablado sobre el interés de dos equipos suramericanos: Flamengo de Brasil y Boca Juniors de Argentina.

Sobre el xeneize, Elkín Rodríguez, tío del jugador del Al-Rayyan, se refirió a la posibilidad de ver a su sobrino de regreso en Argentina, país que le abrió camino internacional con Banfield. “La llegada de James a Boca sería ideal para relanzar su nivel y que vuelva a tener su nombre en las órbitas grandes”, dijo en conversación con Mundo Boca Radio.

Lo que tiene claro el tío de James es que “él quiere salir de allá (Catar) en este mercado de pases, quiere reinventar su carrera porque todavía tiene tiempo para otro Mundial”.

Ahora bien, desde el entorno de Boca no se han pronunciado sobre el supuesto interés en James. De hecho, en las últimas horas Juan Román Riquelme habló sobre los posibles fichajes del club argentino y en ningún momento tocó el nombre del mediocampista colombiano de 30 años.

El ídolo del xeneize, ahora director deportivo, se refirió a los casos de Edinson Cavani y Arturo Vidal, pero no mencionó al exjugador del Everton de Inglaterra. “Nació para jugar en este club, de ahí a que lo podamos pagar es otra cosa”, explicó sobre el volante chileno en entrevista con ESPN.

Asimismo, expresó que “Cavani nació para jugar” en Boca Juniors. “¿Si se ponen a tono? Escucho muchas cosas, me comentan, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos. Esos son jugadores estrellas, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado”, agregó sobre la situación de ambos futbolistas.

Y pensando en la posible vinculación de algunos de estos jugadores, hasta en la del mismo James, Riquelme contó que puede “tener seis extranjeros” en la plantilla y en la actualidad suman “cinco” plazas internacional ocupadas, con la opción de completar las seis porque Jan Hurtado “termina el préstamo” en el Red Bull Bragantino de Brasil el próximo 30 de junio.

“Así que nosotros tenemos la plaza ocupada. ¿Vidal y Cavani te gustaría? ¿Y Suárez? Sí, son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca. Pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado. Veremos si el entrenador nuestro cuenta con Hurtado el 30 de junio o no, y si no se tomará la decisión que se tenga que tomar”, agregó sin mencionar a James Rodríguez.

Con esta declaraciones de Juan Román Riquelme, el tema James Rodríguez a Boca Juniors pierde fuerza y se incrementa la posibilidad de que regrese al fútbol de Europa.