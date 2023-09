Atlético Nacional ya tendría listo el reemplazo de Jhon Solís; un viejo conocido volvería al club ‘verdolaga’

¿Qué dijo la prensa chilena sobre Atlético Nacional?

Sin embargo, hasta el momento, Atlético Nacional no se ha pronunciado al respecto y tampoco el futbolista, por lo que se espera que en los próximos días se tenga más información sobre el posible regreso o no del jugador Rovira, o en su defecto, conocer cuál serpa el reemplazo de Jhon Solís en el terreno de juego.

Carlos Antonio Vélez no rebajó de ‘inmaduro’ a Jhon Solís, jugador de Nacional por su salida del club

Brayan Rovira sobre volver a Atlético Nacional

“Con Nacional estoy eternamente agradecido por todo lo que viví y lo que me ayudó a crecer como profesional. Nunca tendré espinita ni revancha. Ojalá se dé esa gran oportunidad de volver, quería ganar más títulos y conseguir cosas importantes. En mi etapa faltaron los títulos”, expresó el jugador dejando entrever su interés por volver a vestir los colores de Nacional.

En su momento, el jugador no dejó de mencionar las razones por las que había tomado la decisión de salir de uno de los equipos más emblemáticos de Colombia para irse a jugar a Chile.

“Son circunstancias que pasan en el fútbol, proyectos que se arman y se trata de recibirlas y asimilarlas de la mejor forma. No puedo dar certezas de lo que pasó y nunca lo quise saber. Me enteré de un llamado del senador Gabriel Camargo mostrando interés hacia mí y Nacional dio el aval. Respeté la decisión, no quise indagar más, lo tomé con tranquilidad y tomé el llamado del senador Camargo. La directiva de Nacional le está apostando a los jóvenes, es respetable. Esperemos que surja resultado el camino que quieren tomar”, mencionó el jugador.