Carlos Antonio Vélez no rebajó de ‘inmaduro’ a Jhon Solís, jugador de Nacional por su salida del club

A SEMANA , fuentes cercanas al club aseguraron que “ya no tenía su cabeza en el club” y por eso no viajó al clásico histórico contra Millonarios.

Lapidaria crítica

Aunque Vélez elogió el talento del jugador, lo calificó de “inmaduro”, por las decisiones tomadas. “Un muchachito recién destetado, no nos cansamos de elogiarlo, pero eso lo mareo. Y aunque ese negocio no se ha cerrado, es muchacho, entró en rebeldía y no quiso venir al partido de Bogotá y además no ha querido entrenar”, dijo.