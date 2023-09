Se acabó la novela de Jhon Solís: fue anunciado por su nuevo equipo y revelaron el dinero que recibirá Atlético Nacional

Carlo Ancelotti ya no sueña con tener a Mbappé: la pregunta que causó su enojo y el portazo a su fichaje

¿Cuánto recibe Atlético Nacional?

Solís tenía la cabeza fuera de Nacional

Después de la derrota 1-0 ante Millonarios, el técnico William Amaral dijo que “yo lo único que lamento es no poder tener a Jhon. Hablar de un jugador que no está no es lo más correcto”.