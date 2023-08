Barcelona consigue el fichaje que soñaba Xavi: se filtra un refuerzo de lujo para la defensa

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, está a la espera de un fichaje que le dé un plus a una nómina que tiene calidad, pero que está falta de más jerarquía y experiencia internacional.

João Cancelo irá al Barcelona

La información fue confirmada por Fabrizio Romano en su cuenta de X, antes denominada Twitter. “João Cancelo al Barcelona, here we go! Manchester City y Barça finalmente intercambiarán documentos ahora mismo y el acuerdo se firmará hoy” 🚨🔵🔴 #FCB”, expuso el periodista.