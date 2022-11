Benzema se desahogó en Instagram y explicó la razón que lo llevó a bajarse de Qatar 2022

La estrella de campeona del mundo de Francia perdió un poco más de brillo este sábado con la baja de Karim Benzema, Balón de Oro, y ausencia para el Mundial por una nueva lesión, a tres días del partido de los Bleus ante Australia.

El serial de lesiones sigue lastrando a la selección francesa y el último episodio ha supuesto una auténtica sacudida: el delantero del Real Madrid dice adiós al Mundial, como antes lo hicieron Paul Pogba y N’Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe y Christopher Nkunku.

“La razón me dice que deje mi sitio”, reaccionó Benzema en la noche del sábado. “En mi vida nunca he abandonado, pero esta noche, tengo que pensar en el equipo como siempre hice, entonces la razón me dice que deje mi puesto a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un bonito Mundial”, escribió en Instagram unos minutos después del anuncio de su baja.

Convaleciente desde hace un mes, Benzema esperaba ver algo de luz al final del túnel, este sábado al participar en su primer entrenamiento colectivo con los Bleus. Pero “se vio obligado a acortar la sesión” debido a un dolor a nivel del cuádriceps del muslo izquierdo que “precisará de un plazo de convalecencia de tres semanas”, indicó la Federación Francesa de Fútbol.

“Estoy extremadamente triste por Karim, que había hecho de este Mundial un objetivo mayor. A pesar de este nuevo duro golpe para la selección de Francia, tengo toda la confianza en mi grupo. Haremos todo para afrontar el inmenso reto que nos espera”, declaró el seleccionador de la vigente campeona del mundo, Didier Deschamps, citado en el comunicado.

A sus 34 años, el delantero centro del Real Madrid y de los Bleus no disputará probablemente nunca más un segundo Mundial después del de 2014. Para defender su título, el equipo galo deberá hacerlo sin el goleador madridista, que había regresado con su selección después del largo castigo (2015-2021) a consecuencia del “caso de la sextape”.

No habrá reemplazo

Este sábado, con la resaca de la lesión de Benzema, el técnico de Francia confirmó que no reemplazará a Benzema y prefiere quedarse con las cartas que le quedan en zona ofensiva.

Con un rotundo “no” respondió el técnico galo, preguntado en la emisión Téléfoot sobre una posible sustitución por otro jugador que podría solicitar a la FIFA hasta el lunes. El seleccionador no quiso justificar su decisión, al considerar que tenía suficientes atacantes con Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani y Olivier Giroud.

Esta decisión rompe con la esperanza formulada por Benzema de “dejar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer una buena Copa del Mundo”, tal como escribió en las redes sociales durante la noche, antes de salir de Doha este domingo por la mañana.

Deschamps intentó además eliminar cualquier especulación sobre el racionamiento de Benzema por el cuadro médico de los Bleus. “Sé que unos y otros estáis buscando polémica. Pero, todo estaba control, ni siquiera en una aceleración o un golpe (se lesionó). Puede pasar que tenga un problema, que se lesione. No es una recaída, tiene un problema en el otro lado (en la otra pierna)”, insistió el entrenador en TF1.

“Es un gran golpe, había hecho todo lo posible (por volver) y nosotros también”, señaló Deschamps.

Los campeones del mundo se despertaron este domingo sin el flamante Balón de Oro, abatido por una nueva lesión, otro contratiempo para los Bleus antes de debutar en el Mundial. “Es importante para nosotros no bajar los brazos, seguir trabajando y pensar en el primer partido contra Australia”, declaró Antoine Griezmann, también invitado al programa Téléfoot.

Con información de la AFP.