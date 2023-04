‘Bolillo’ Gómez acudió a canción de Shakira para responderle a Jorge Luis Pinto: “soy como ella”

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, director técnico de Junior de Barranquilla, respondió a Jorge Luis Pinto por los comentarios que lanzó en conferencia de prensa este 25 de abril, dos días antes del enfrentamiento entre el equipo tiburón y Deportivo Cali por Liga BetPlay.

“Es más importante el Cali que Junior, que Pinto y que Bolillo; por lo tanto, de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”, dijo Jorge Luis Pinto a un periodista, luego de haber sido preguntado por la pelea que protagonizó con él años atrás en Panamá.

Jorge Luis Pinto, DT del Deportivo Cali, en conferencia de prensa. - Foto: Captura video @PonchoMorales85

Fue en ese contexto que ‘Bolillo’, horas después, con más calma que Jorge Luis Pinto, respondió. Aseguró que no guarda nada contra él y que, ante sus palabras, optará por seguir la fórmula de Shakira en su canción Ciega, sordomuda.

“No oigo, ni veo ni entiendo nada, soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo. Yo tengo aprecio y cariño por él. Yo no tengo resentimientos y lo admiro mucho. Yo lo voy a saludar, si no me saluda, bueno, ya. Pero tengo mucho cariño por él”, expuso ‘Bolillo’ Gómez.

El entrenador de Junior, hoy séptimo en el rentado local, afirmó que, salvo el hecho que protagonizó con Pinto, nunca ha peleado con directores técnicos.

“Es que yo no sé cuáles son las viejas costumbres porque nunca peleo con los técnicos, solamente tuve ese incidente con el profesor Jorge Luis Pinto en Panamá, que no fue culpa mía, y después díganme de un técnico con que yo haya peleado o de un jugador que yo peleé. Nunca”, dijo.

'Bolillo' Gómez sacó a Junior de Barranquilla del penúltimo lugar de la Liga BetPlay. - Foto: Captura de pantalla: You Tube DIMAYOR, rueda de prensa minuto 12:47

“Todos los jugadores del equipo contrario me saludan; los jugadores que dirigí, me llaman. Yo no tengo problema sino con la prensa, de resto nadie”, agregó entre risas.

Valga recordar que ‘Bolillo’ Gómez ya había sido preguntado por Pinto días atrás, en conversación con Zona Libre de Humo, donde dejó una jocosa respuesta sobre el timonel santandereano.

“Eso fue en Panamá. No, yo creo que le gano a él. Mi gran respeto y admiración a Jorge Luis, pero en eso de las peleas, yo creo que peleando sí le gano. Él es un técnico muy importante en el fútbol mundial. Es un técnico estudiado, como se habla ahora, pues. Unos estudian en libros y universidades, otros estudiamos con técnico y en la cancha. No hay mejor libro para un técnico que día a día con sus jugadores”, expuso.

Cuando Pinto y ‘Bolillo’ casi se van a las manos

Pinto y ‘Bolillo’, dos de los entrenadores colombianos de más renombre a nivel internacional, estuvieron cerca de irse a los golpes en el pasado, y aunque hoy su relación es buena, para algunos aficionados del balompié no deja de generar morbo, si cabe la expresión, que se vuelvan a encontrar cara a cara.

Cuando estuvieron cerca de la agresión física fue en la Copa Centroamericana 2017, certamen en el que Pinto dirigía al combinado de Honduras y ‘Bolillo’ a la selección de Panamá, con la intención de obtener tiquete rumbo a la Copa Oro.

El encontronazo en que Pinto y Bolillo Gómez casi se van a las manos. AFP - Foto: AFP

A lo largo del compromiso, ‘Bolillo’ y Pinto discutieron en más de una ocasión, debido a sus posiciones por el arbitraje. Pero fue al final del partido cuando todo estuvo cerca de salirse de control.

Como es habitual cuando concluyen los partidos, ambos entrenadores se abrazaron, pero en cuestión de apenas segundos intercambiaron palabras que caldearon el ambiente. Tanto fue así que ‘Bolillo’ Gómez tomó a Pinto de su chaqueta de paño. Luego, intentó darle un puño, como se evidenció en las cámaras, por lo que miembros de ambas selecciones tuvieron que intervenir.