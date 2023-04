Jorge Luis Pinto calienta, sin filtros, su reencuentro con el ‘Bolillo’ Gómez: “al perro no lo capan dos veces”

Jorge Luis Pinto y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tienen en común su conocido temperamento. Ambos son de carácter para enfrentar dificultades en el fútbol, pero también son explosivos y reactivos a la hora de vivir un juego apasionado.

Esos temperamentos similares chocaron al final de la victoria de Honduras sobre Panamá por 1 a 0, en partido correspondiente a la Copa Centroamericana de la Uncaf en el año 2017.

La última experiencia de Pinto en el fútbol colombiano fue dirigiendo a Millonarios en el año 2019. - Foto: Getty Images

Un encontronazo que se hizo inolvidable y que sale a relucir para la fecha 16 de la Liga colombiana 2023 entre Junior, dirigido por Bolillo, y Deportivo Cali, liderado por Pinto.

“La pelea con Jorge Luis Pinto fue en Panamá. Yo creo que yo le gano a él peleando”, comentó ‘Bolillo’ a Zona Libre de Humo, medio de comunicación caleño, y agregó: “Mi gran respeto y admiración por Jorge Luis. Es un técnico muy importante en el fútbol mundial (...) Es un técnico que respeto, admiro y, a pesar de todo, siempre le deseé lo mejor. Siempre tuve una buena relación profesional con él. Eso (la pelea) ya pasó”, puntualizó.

El entrenador del Junior describió lo que sintió en la última jugada del partido. - Foto: Captura de pantalla: You Tube DIMAYOR, rueda de prensa minuto 12:47

En cambio, en rueda de prensa previa al juego con el equipo de Curramba, decisivo para los azucareros, decimosextos en la tabla de posiciones con 15 puntos, al entrenador nacido en San Gil le preguntaron por el director técnico del equipo rival y no le gustó mucho. Además, lanzó una advertencia.

“Es más importante el Cali que Junior, que Pinto y que ‘Bolillo, por lo tanto de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”, apuntó Jorge Luis Pinto.

'Bolillo' Gómez durante sus primeras prácticas al frente del Junior. - Foto: @JuniorClubSA

Junior es séptimo, en una gran campaña del entrenador antioqueño, que en los últimos 6 partidos ha empatado dos y ganado 4, pasando del último al séptimo lugar con 21 puntos. Jorge Luis Pinto habló sobre el estilo de juego del rival.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un Junior que viene levantando, haciendo cosas, algunas como muy defensivas, pero bien, ha ganado. Y al América que ha mantenido su línea de producción”, opinó Pinto.

El panorama de los caleños es mucho más complicado. El descenso aprieta y además del Junior, deberá enfrentar a un sólido América de Cali, el domingo a las 6:20 p. m., en el estadio Pascual Guerrero.

“Le pregunté al equipo: ‘¿A ustedes les gustan los toros? Bueno, les llegó la fiesta brava’. Estos dos partidos son de fiesta brava, ojalá que sean dos partidazos en los que Cali pueda sacar provecho”, manifestó.

Iván René Valenciano se desquitó y le cantó sus verdades a Sebastián Viera: “que se retire ya”

Después de una larga temporada alejado de los micrófonos, Iván René Valenciano regresó a la radio como panelista. El exdelantero del Junior y la Selección Colombia opinó sobre la actualidad del fútbol colombiano e incluso le mandó un mensaje directo al uruguayo Sebastián Viera, quien hace unos días había hablado del final de su historia con el conjunto barranquillero.

A la pregunta sobre quién debe ser el dueño del arco juniorista, Valenciano no dudó de su respuesta y eligió a Jefferson Martínez por encima del capitán. “Para mí, que se retire enseguida, de una vez”, lanzó el Bombardero en El VBar.