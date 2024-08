Campeona del mundo se va de frente contra rivales de Khelif y Lin en Olímpicos París 2024: “si es cagona, ¿para qué te subís al ring?”

Lin, al igual que la argelina Imane Khelif, fue descalificada de los campeonatos mundiales del año pasado por la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) luego de que presuntamente no pasara pruebas de elegibilidad de género , por lo que su presencia en la justa parisina se ha convertido en un tema que ha causado controversias a nivel internacional.

Lin es la primera preclasificada en la categoría femenina en París, aunque la siembra olímpica no suele reflejar las posibilidades de medalla de una boxeadora. Ganó los campeonatos mundiales en 2018 y 2022, pero la AIB la apartó repentinamente durante la competencia del año pasado, asegurando que no pasó un análisis no específico de género.