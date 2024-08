Próxima rival de Imane Khelif rompe el silencio y le lanza advertencia: “No tengo miedo”

“Me entristece mucho que haya un escándalo y que tengamos que hablar de un tema que no es compatible con el deporte”, declaró Berkó. “Esto es inaceptable e indignante”, agregó.

Khelif y otra púgil, la taiwanesa Lin Yu Ting, fueron descalificadas de los campeonatos mundiales de 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo después de haber competido. La AIB determinó que las dos boxeadoras no pasaron “pruebas de elegibilidad de género” no especificadas (cada vez más cuestionadas), pero no presentaron documentación. Las dos peleadoras han participado en eventos de la AIB por varios años.