Canal argentino hizo jugadita para ‘mufar’ a James Rodríguez en vivo: lo repitieron nueve veces

El contexto en el que más se usa es durante los partidos de fútbol y contra Colombia en la final de la Copa América 2024 no fue la excepción. Dado el temor que existía por los letales cobros de pelota quieta ejecutados por James Rodríguez, el canal TyC Sports aplicó una ‘jugadita’ en plena transmisión para quitarle peligro a las participaciones del volante cucuteño.

Luego del partido, los dos protagonistas se burlaron de la estrategia que se hizo viral en redes sociales. “Nada fue preparado. Surgió genuinamente. A Gastón Edul no se le escapa ningún dato, y yo quería tener bien en claro cuántos goles de pelota parada había hecho Colombia, nada más. ¿Eran 5? ”, escribió el narrador Hernán Feler.

La locura fue total entre los televidentes del canal argentino, que no pasaron por alto lo sucedido en la transmisión y el resultado de una ‘mufa’ que, al parecer, les salió a la perfección.

Argentina ganó con gol de Lautaro Martínez a los 112′ y se coronó campeón de la Copa América por segunda vez consecutiva. Colombia, por su parte, no pudo explotar la efectividad en la pelota quieta que, por ejemplo, le había dado el paso a la final con un cabezazo de Jefferson Lerma ante Uruguay.

“Estoy bien, gracias a Dios, y ojalá pueda estar pronto en la cancha de nuevo, disfrutando de lo que más me gusta hacer”, expresó el astro en redes sociales un día después de consagrarse bicampeón de América. No dio más detalles sobre la lesión en el tobillo derecho que no le permitió completar el partido decisivo.