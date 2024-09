Carlo Ancelotti se sinceró tras victoria del Real Madrid en Champions y lanzó importante mensaje; “Se equivoca”

“Hay momentos que lo hemos hecho muy bien, no hemos empezado bien, pero después de 20 minutos hemos tomado el mando del partido. Hemos podido matar el partido en cuatro transiciones, y después del empate hemos tenido la fuerza para sacrificarnos y ganar un partido importante”, analizó.

“Si alguien piensa que ganar partidos es sencillo, se equivoca. He entrenado más de 200 partidos en Champions y nunca he ganado sin sufrir. Sabemos muy bien lo que es ganar una Champions con sufrimiento. El año pasado ganamos el primer partido en el 95′, sufriendo mucho, el sufrimiento no es nada nuevo. Hay que luchar, competir y saber sufrir”, agregó el de Reggiolo.