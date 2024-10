Carlos Antonio Vélez critica juego de Atlético Nacional y se refiere a David Ospina

David Ospina es de los mejores arqueros que han pasado por la Selección Colombia, sin embargo, el arquero no atraviesa un buen momento en su regreso a Atlético Nacional, y todo por culpa de las lesiones.

Ospina, que regresó a Nacional tras 16 años de jugar en el exterior, hizo parte de ambos encuentros, no obstante, fue blanco de críticas por el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que el mítico portero no está al nivel de épocas anteriores, donde era uno de los referentes en el arco mundial. En lo que va de este semestre, el golero solo ha disputado cinco encuentros, de los cuales dos no pudo terminar por problemas físicos.