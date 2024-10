Portero de la Premier League revela su profunda admiración por Ospina: “soy muy fanático de él”

“Estaba en Bogotá antes de devolverme a Londres, David Ospina estaba recuperándose de una lesión y estaba en la sede de la FCF y yo me llevo muy bien con el utilero de la absoluta y me dijo que estaría, que si quería podía pasar a verlo. El profesor Alejandro Otamendi me pidió que me cambiara, me puse guantes, guayos y uniforme y salí a entrenar con David Ospina y Alejandro. Yo lo conocí cuando apenas tenía once años cuando él estaba en el Arsenal”, señaló.