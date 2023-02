Carlos Antonio Vélez lanza sablazo al Unión Magdalena y le da la mano a Teo Gutiérrez por decir “no” a la propuesta

Una gran novela se ha generado en las últimas horas con respecto al futuro del delantero Teófilo Gutiérrez en este mercado de fichajes. Luego de salir del Deportivo Cali, el ariete fue tema de qué hablar en varios equipos que abrieron sus puertas para contar con sus servicios en este 2023, a pesar de que la Liga Betplay ya empezó.

Uno de los equipos más cercanos al barranquillero en las últimas semanas fue el Unión Magdalena, equipo que dispuso todo para contar con el atacante con pasado en River Plate, Junior y otros clubes. Sin embargo, el propio jugador fue el encargado de poner una brecha grande en esta negociación con exigentes lujos que por supuesto el club no pudo cumplir.

Inicialmente, se conoció que Gutiérrez estaba solicitando un salario mensual de 100 millones de pesos, una cifra altísima para un equipo modesto y humilde como el Unión Magdalena. Los directivos del ‘ciclón bananero’ habrían ofrecido 25 millones para convencer al futbolista y un dinero más, pero esto no habría conformado la aspiración salarial del exdelantero de la Selección Colombia.

Teófilo Gutiérrez - Foto: Getty Images

Sin embargo, las pretensiones del jugador no pararon ahí, pues según informó el periodista José Hugo Illera en el programa Junior A Un Click, el ídolo del equipo tiburón también les pidió a los directivos samarios tener un terreno en Santa Marta para poder construir al frente del mar y, además, tener a su disposición uno de los yates personales y el helicóptero que le pertenece a la familia Dávila, la cual es la dueña del Unión Magdalena.

Ahora bien, como si fuera poco, en las últimas horas se conoció que el jugador había aumentado sus exigencias después de la dura derrota que sufrió el equipo el pasado martes ante América por 4-0.

Ante esto, desde el cuadro samario decidieron cerrar por completo la posibilidad de su llegada, pues son pretensiones que no están aptas para cumplir. “Definitivamente no. Solicitó un contrato que no se maneja en esta institución”, aseguró el máximo dirigente, Eduardo Dávila.

La cabeza mayor confirmó que “no hay ninguna posibilidad” para que el delantero llegue al club samario, dando por cerrada este novela del FPC.

Teo Gutiérrez. - Foto: Getty Images/Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket

Con todo este revuelo que se generó con el futuro del delantero nacido en el barrio La Chinita, el analista deportivo, Carlos Antonio Vélez, tocó este tema mediático y le dio por completo la razón al jugador, pues para él, lo hecho por el Unión el pasado martes con América “fue un papelón”.

Vélez incluso aseguró que después de esta dura derrota “también hubiera hecho lo mismo” y dejar con las manos en los bolsillos al Unión con el objetivo de tenerlo.

Teo Gutiérrez. - Foto: Getty Images/Daniel Munoz/VIEW press

Teo ya tiene equipo

Finalmente, y después de tantas vueltas con este tema, este viernes surgió una nueva luz de esperanza para el mundialista con la Selección Colombia. Según información del periodista José Hugo Illera, “Teófilo Gutiérrez tendría todo arreglado con Atlético Bucaramanga”.

Minutos más tarde, Atlético Bucaramanga hizo un anunció en sus redes sociales, en el que aseguró que la capital de Santander “tendrá nueva fragancia”. “Muy pronto tendremos grandes noticias”, se lee en el tuit del club.

Además de haber una foto que claramente se puede asociar con Teo, cabe recordar que la pista con “fragancia” es porque Gutiérrez tiene una marca de perfume y hasta lo han apodado así.

Muy pronto tendremos grandes noticias…⏳🔰 pic.twitter.com/Dx7lguCBmk — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) February 3, 2023

En ese orden de ideas, se espera que Teo sea presentado en las próximas horas como nuevo jugador del equipo amarillo que ha tenido un gran comienzo en esta Liga Betplay 2023, sumando una victoria y un empate en dos presentaciones.