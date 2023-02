Ministerio del Deporte responde a la incertidumbre del fútbol femenino, tras ‘falsas promesas’ sobre la liga: ¿qué pasará?

Una gran polémica se ha abierto en las últimas semanas con respecto al futuro de la Liga Femenina en Colombia, luego que se conociera que solo se disputará un torneo en este 2023 y no como lo habían prometido los dirigentes en el año 2022 cuando aseguraron que iba a ser de “un año entero”.

Con el comunicado de la Dimayor, emitido hace algunos días, la Liga Femenina solo se jugará durante cuatro meses del año, iniciando este sábado 4 de febrero y terminando el próximo 30 de junio de 2023. La respuesta del máximo ente, liderado por Fernando Jaramillo, era que no había tiempo “para hacer un segundo torneo”, teniendo en cuenta que hay Copa Libertadores y el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, entre el 20 de julio y 20 de agosto.

Catalina Usme, marcó un total de 15 en esta temporada, lleva 55 en la liga, y fue la gran figura del partido. Foto: Tomada de @Dimayor - Foto: Twitter

Bajo este panorama, se creó una incertidumbre en cuanto a lo que pasará con el balompié femenino, luego del término de la única liga. Según lo informado por Dimayor en su comunicado, habrá un torneo llamado Copa Ídolas, que servirá como preparación para los equipos que disputarán la Copa Libertadores.

No obstante, desde el Ministerio del Deporte, liderado por la medallista olímpica María Isabel Urrutia, se tiene pensado seguir el torneo, y de no darse, se buscará apoyar económicamente hasta el fin de año, todo con el objetivo de que las jugadoras no queden a la deriva en tema de contratos.

SEMANA consultó sobre este tema y aseguran que se “buscará la forma de financiar este tema”, ya que es dinero público. Para ello, se tiene como objetivo crear un departamento, con el fin de financiar el fútbol femenino y que las jugadoras tengan un contrato digno, en algo que ha sido “machismo y clasismo”, como lo aseguró la ministra María Isabel Urrutia.

Liana Salazar ha sido uno de los baluartes de Santa Fe en los dos títulos de liga femenina que ha conquistado - Foto: AFP

La buena noticia es que Gatorade y Cabify se unen como nuevos socios estratégicos de la Liga. Además, se contará con el compromiso del Ministerio del Deporte en el desarrollo del fútbol femenino, enfocado en la identificación de realidades regionales y detección de nuevos talentos, así como la implementación de nuevas estrategias para su fortalecimiento. Con los recursos del Ministerio se buscarán las vías para lograrlo.

En su séptima versión, la Liga Femenina tendrá la participación de 17 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, el sistema del campeonato tendrá un todos contra todos en su fase inicial, además de llaves de eliminación en cuartos de final, semifinal y final.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina

Fecha 1

4 de febrero

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

5 de febrero

Cortuluá Yumbo Industriales FC en alianza con Águilas (Femenino) vs. América de Cali

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Guachicona

Junior FC vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Romelio Martínez

Deportivo Cali vs. Real Santander

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

7 de febrero

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

19 de febrero

Llaneros FC vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Bello Horizonte

*Descansa: Independiente Santa Fe