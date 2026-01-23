Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

La delantera Trinity Rodman, estrella de la liga estadounidense, renovó este jueves su contrato con el Washington Spirit hasta 2028. Los nuevos términos la convierten en la futbolista mejor pagada del mundo, así lo confirmó su agente, Mike Senkowski.

“Trinity es una jugadora generacional, pero, más importante aún, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino”, dijo la empresaria estadounidense Michele Kang, dueña del Spirit y de varios clubes europeos como el OL Lyonnes.

Trinity Rodman es hija de la exestrella de la NBA Dennis Rodman y tendrá un sueldo superior a los dos millones de dólares anuales, según lo revelado por ESPN y The Athletic.

Michele Kang se despachó en elogios a Trinity Rodman

Trinity Rodman firma con Washington Spirit hasta 2028. Foto: X: @WashSpirit

Kang y Rodman firmaron el acuerdo de renovación en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde la atacante está concentrada con su selección para un amistoso el sábado ante Paraguay.

“Todos en el Spirit estamos profundamente agradecidos de que (Rodman) haya elegido quedarse con nosotros por otros tres años, a pesar de algunas alternativas muy convincentes que tenía”, afirmó Kang.

“Estoy muy feliz, muy bendecida”, declaró Rodman. “Creo que es un momento monumental y transformador”.

El salario ajusta el límite establecido por la liga

Trinity Rodman is SO BACK 💛 pic.twitter.com/F3zceIbdw8 — Washington Spirit (@WashSpirit) January 23, 2026

Las negociaciones para esta renovación se prolongaron durante largos meses en los que el fútbol estadounidense temió ver partir a su gran ícono a algún club europeo, principalmente de la liga inglesa.

Las demandas económicas de la carismática jugadora estaban por encima del límite salarial establecido por la NWSL. La liga llegó a vetar un acuerdo alcanzado entre ambas partes en noviembre, lo que generó protestas de la asociación de jugadoras.

En diciembre, la junta de propietarios de los 16 equipos aprobó la creación de una nueva regla que permite gastar un máximo de un millón de dólares por encima del límite salarial en algunas jugadoras estrella.

Hasta ahora, únicamente Sophia Wilson, del Portland Thorns, tenía asegurado un sueldo de un millón de dólares en la temporada 2026 de la liga estadounidense (NWSL), que arranca el 13 de marzo.

Trinity Rodman solo ha jugado en el equipo de Washington

Trinity Rodman, jugadora de Washington Spirit. Foto: Getty Images

La futbolista, pareja del tenista estadounidense Ben Shelton, se proclamó campeona en 2021 con Washington, la única franquicia para la que ha militado.

En la última temporada, Rodman estuvo limitada por una lesión de rodilla; Spirit perdió en noviembre frente al Gotham FC su segunda final consecutiva en la NWSL.

*Con información de AFP.