Deportes

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

La NWSL modificó los topes para que Washington Spirit siguiera contando con la estrella en su equipo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

23 de enero de 2026, 7:53 p. m.
Trinity Rodman se convierte en la jugadora de fútbol mejor pagada en el mundo
Trinity Rodman se convierte en la jugadora de fútbol mejor pagada en el mundo Foto: X: @WashSpirit

La delantera Trinity Rodman, estrella de la liga estadounidense, renovó este jueves su contrato con el Washington Spirit hasta 2028. Los nuevos términos la convierten en la futbolista mejor pagada del mundo, así lo confirmó su agente, Mike Senkowski.

“Trinity es una jugadora generacional, pero, más importante aún, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino”, dijo la empresaria estadounidense Michele Kang, dueña del Spirit y de varios clubes europeos como el OL Lyonnes.

Trinity Rodman es hija de la exestrella de la NBA Dennis Rodman y tendrá un sueldo superior a los dos millones de dólares anuales, según lo revelado por ESPN y The Athletic.

Nació en Estados Unidos, pero eligió jugar con Venezuela: con 23 años, es figura de su club y selección

Michele Kang se despachó en elogios a Trinity Rodman

X
Trinity Rodman firma con Washington Spirit hasta 2028. Foto: X: @WashSpirit

Kang y Rodman firmaron el acuerdo de renovación en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde la atacante está concentrada con su selección para un amistoso el sábado ante Paraguay.

Deportes

James Rodríguez: Millonarios avisó lo impensado del fichaje y hay alboroto tras frase de Gustavo Serpa

Deportes

Retumba puja millonaria por goleador mundial: Arsenal y Barcelona pagarían hasta 100 millones de euros

Deportes

Frank Fabra define su regreso al fútbol colombiano: confirmado el equipo que lo recibió

Deportes

Primer club que le abre las puertas a James Rodríguez para entrenarse: “Que venga”

Deportes

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

Deportes

Yáser Asprilla se definió y eligió club para jugar antes del Mundial 2026: lejos de la élite

Deportes

Oficial: Millonarios presentó su camiseta para Sudamericana y Liga en 2026; precio, detalles y cómo comprar

Noticias Estados Unidos

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Mundo

Estados Unidos responde a represión de Irán e impone una contundente sanción a ‘flota fantasma’

Noticias Estados Unidos

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

“Todos en el Spirit estamos profundamente agradecidos de que (Rodman) haya elegido quedarse con nosotros por otros tres años, a pesar de algunas alternativas muy convincentes que tenía”, afirmó Kang.

“Estoy muy feliz, muy bendecida”, declaró Rodman. “Creo que es un momento monumental y transformador”.

El salario ajusta el límite establecido por la liga

Las negociaciones para esta renovación se prolongaron durante largos meses en los que el fútbol estadounidense temió ver partir a su gran ícono a algún club europeo, principalmente de la liga inglesa.

Las demandas económicas de la carismática jugadora estaban por encima del límite salarial establecido por la NWSL. La liga llegó a vetar un acuerdo alcanzado entre ambas partes en noviembre, lo que generó protestas de la asociación de jugadoras.

En diciembre, la junta de propietarios de los 16 equipos aprobó la creación de una nueva regla que permite gastar un máximo de un millón de dólares por encima del límite salarial en algunas jugadoras estrella.

Hasta ahora, únicamente Sophia Wilson, del Portland Thorns, tenía asegurado un sueldo de un millón de dólares en la temporada 2026 de la liga estadounidense (NWSL), que arranca el 13 de marzo.

Trinity Rodman solo ha jugado en el equipo de Washington

X
Trinity Rodman, jugadora de Washington Spirit. Foto: Getty Images
Catalina Usme vuelve al fútbol colombiano: tiene nuevo equipo tras su corto paso por Perú

La futbolista, pareja del tenista estadounidense Ben Shelton, se proclamó campeona en 2021 con Washington, la única franquicia para la que ha militado.

En la última temporada, Rodman estuvo limitada por una lesión de rodilla; Spirit perdió en noviembre frente al Gotham FC su segunda final consecutiva en la NWSL.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Teófilo Gutiérrez habló sobre la posible convocatoria de Alfredo Morelos al Mundial 2026.

Teófilo Gutiérrez bajó la guardia y le dio un consejo a Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”

James Rodríguez es apetecido por Millonarios para 2026

James Rodríguez: Millonarios avisó lo impensado del fichaje y hay alboroto tras frase de Gustavo Serpa

Barcelona y Arsenal se fijan en el mismo delantero para ficharlo.

Retumba puja millonaria por goleador mundial: Arsenal y Barcelona pagarían hasta 100 millones de euros

X

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 24: Frank Fabra of Boca Juniors gestures during a match between Boca Juniors and Union as part of Liga Profesional 2022 at Estadio Alberto J. Armando on June 24, 2022 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Frank Fabra define su regreso al fútbol colombiano: confirmado el equipo que lo recibió

James Rodríguez tendría luz verde para preparar su 2026 en un importante club

Primer club que le abre las puertas a James Rodríguez para entrenarse: “Que venga”

Estrella de Liverpool quiere irse y tiene una gran oferta sobre la mesa.

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

Yaser Asprilla, figura de Girona y la Selección Colombia

Yáser Asprilla se definió y eligió club para jugar antes del Mundial 2026: lejos de la élite

Jorge Arias y Mackalister Silva posaron con la camiseta de Millonarios para 2026

Oficial: Millonarios presentó su camiseta para Sudamericana y Liga en 2026; precio, detalles y cómo comprar

Nairo Quintana arrancó con pie derecho su temporada en el Movistar Team.

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Noticias Destacadas