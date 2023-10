Carlos Antonio Vélez no se guardó nada; manojo de reclamos contra el presidente de la Dimayor

Precisando sobre el nuevo día elegido para la liga colombiana, refutó diciendo: “Tiene un berenjenal con eso del campeonato que ya no va a terminar el día 10, sino el día 13. Eso dijo usted ayer en Win”.

“Usted cambia el horario del domingo, que es taquillero para la televisión y el fútbol, por un día entre semana en la noche, que es horario prime en televisión, pero no taquillero en el fútbol”, criticó a raíz de lo informado horas antes por el directivo.

Con la posibilidad de que las fechas aún cambien, dio a entender que no hubo organización previa: “Lo peor es que no ha previsto si hay o no segunda vuelta en Bogotá que seguramente la habrá. A este paso, el campeonato va a terminar el 17 o el 20″.