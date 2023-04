Carlos Antonio Vélez se aprovecha de la desgracia de James Rodríguez en Olympiacos para ‘fulminarlo’

Todo parece indicar que lo que se vio de James Rodríguez, antes de su lesión más reciente y posterior llamado a la Selección Colombia, fue tan solo un espejismo de buen nivel. El cafetero, que venía realizando buenas actuaciones en Olympiacos, cortó esa racha con una molestia física que lo dejó por fuera varios partidos y desde allí parece haber caído nuevamente en un declive que le ha traído varias críticas durante las últimas semanas.

La más reciente, hecha por Carlos Antonio Vélez, quien dijo esto en las últimas horas: “Miramos con preocupación el tema de James Rodríguez que su nivel en el último partido fue realmente bajo. Lo califican mucho peor los medios griegos. Esa prensa que fue tan generosa y le dio calificativos que no merecía, ahora se vino lanza en ristre”. Así se refirió al juego más reciente en Grecia, donde el 10 apenas sumó 45 minutos.

James viene de marcar frente a Corea del Sur el pasado viernes - Foto: FCF

“Esto es de ser realista… Todo lo que he dicho de James, ustedes no lo han querido oír y no les interesa oírlas, lo que no quiere decir que no sea cierto. Desde hace mucho vengo diciendo que el declive es absoluto y lamentablemente, para él y el fútbol colombiano hay un gran desperdicio de su calidad técnica”, complementó.

Haciendo una radiografía total de los últimos años de carrera para James, el comunicador dio su opinión sobre dónde ha estado el declive para el de 32 años: “Desde que dejó el Real Madrid, ganando Champions sin jugar un solo minuto en los partidos importantes, empezó el degradé… Posteriormente, llegó lo de Catar y ahora lo de Grecia”.

“Lo han llevado en andas para que se mantenga vigente en temas de Selección Colombia, pero él ya no está en condiciones de competir en un fútbol de élite, así eso sea muy doloroso para los ‘Jameslovers’”, sentenció.

“Podrá jugar en una liga de nivel bajo, como la de Grecia. Allá Olympiacos es grande y tiene aspiraciones. Entran a juzgar las actuaciones de quienes lleguen allí. Muchas veces sin entender que el nivel no da para más y de pronto James está en el lugar correcto”, dijo sobre el fútbol en el que actualmente milita su señalado.

James Rodríguez estuvo lesionado durante un periodo corto en Grecia. - Foto: Captura de pantalla: @jamesdrodriguez

“Nadie acepta su realidad, nadie acepta su mediocridad, nadie acepta su pobreza. Todo el mundo trata de inflarse un globo y de convertirse en lo que no es”, lo fulminó.

Pensando en el futuro para el jugador, quiso aconsejarlo diciendo: “Llega un momento profesional en el que uno tiene que tomar decisiones. Yo no sé si más adelante alguien venga y le inocule el suero necesario para producir lo que una vez produjo, pero en este momento es un jugador que puede deambular y flotar en una liga chica, nada más”.

“No puede en ningún caso hacer parte de un equipo de alto vuelo y además es proclive a las lesiones. Ahora si quiere hacer el fútbol cansino y caminador, pues sí le da. Uno tiene que aceptar su realidad y eso lo tienen que admitir”, liquidando nuevamente al segundo máximo anotador de la Tricolor.

“Los hechos demuestran que es un tema terminado. Un finiquito puede jugar uno que otro partido bueno y marcar algunos goles, pero no va a ser un jugador trascendental. Allá podría serlo, pero su nivel es bajo”, finalizó.

James se había convertido en una pieza clave para el cuerpo técnico de Olympiacos. - Foto: @OlympiacosFC

Tristemente por lo visto de James últimamente en Grecia, sí se le podría dar la razón a Vélez, pues no viene siendo influyente durante los minutos que tiene y lo más grave, es que para el próximo partido de su club, las semifinales de Copa ante AEK Atenas, este miércoles (12 de abril), no fue convocado.