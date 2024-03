Caso Diego Maradona: comienza el análisis de las pruebas; hay miles de audios

“Ni Gianinna ni yo vamos a parar. Nunca. A mí me van a tener que matar para que me quede callada. Ustedes sigan operando en los medios con sus payasos pagos, que lo único que dejan a la vista es el miedo que tienen de que se descubra la organización y ese desastre que hicieron”, señaló en Instagram.

El exfutbolista no fue internado, sino que se le adaptó un salón de juegos en su casa en Tigre para que no subiera las escaleras a su cuarto que estaba en el segundo piso.

Hijo de Diego Maradona suelta bomba: “Mataron a mi padre; no es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea, pero no puedo decirla”

El “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, sumado a la “miocardiopatía dilatada”, son razones por las que aún no se termina de creer del deceso.

En su conversación, dejó ver que él no cree que el fallecimiento se haya dado de manera natural; por el contrario, asegura que tiene pruebas para, supuestamente, comprobar que fue un asesinato.

Quien habló de tema fue Maradona Jr, el cual contó cómo se mueve por estos días para desmentir que no se trató de un fallecimiento natural: “Hay una investigación abierta. Nosotros -sus hijos- tenemos mucha fe en la justicia argentina . Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre”.

Además, en ese relato del que parece tener pruebas, el hijo de Maradona también revela que quien estaba cargo tuvo entre sus posibilidades salvarle la vida y no habría querido: “No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea, pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho”.

Si bien el golpe emocional para el círculo cercano es duro, este no desiste en conocer la verdad de todo: “Hice una promesa: hasta el último día de mi vida lucharé por la justicia”.”La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte”, complementó.

Dio a entender que la partida de su padre es algo que “no he aceptado del todo”. Además, sentenció que de cara al futuro será algo que le costará pasar de largo porque sigue creyendo en que no se hizo todo para solventar la vida del ‘Diego’: “No creo que lo acepte nunca. No era el momento adecuado”.