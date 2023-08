Catalina Usme, la máxima goleadora de la selección femenina de fútbol, revela todos los premios que se llevaron las jugadoras tras el Mundial y dice cuál es su sueño

La emoción se combinó con los recuerdos de las veces que tuvo que trabajar de mesera para poder comer, el tiempo que se la pasó en la cama recuperándose de lesiones de rodilla o las veces que escuchó que no siguiera insistiendo más con un deporte que, hasta hace poco, era subvalorado en Colombia.

Por eso estaba inconsolable cuando la juez estadounidense Ekaterina Koroleva se llevó el pito a la boca y marcó el final del partido contra Inglaterra, de paso el adiós para Colombia en el mundial. “En 2027 seguramente será mi último mundial, al menos esos son mis planes. Pero no sé si la vida me lo dé como jugadora activa o como entrenadora”.

Sin embargo, es insaciable. No se va a quedar con las ganas de levantar la copa orbital. De hecho, en la Federación Colombiana de Fútbol le abrieron esa puerta para que sea ella quien lidere desde la raya a la generación que persigue ese sueño.

Catalina es de pocos reclamos y mucho menos de escándalos. La calidad de su fútbol es la mejor forma de hablar. Ella aprendió que, en Colombia, todo hay que ganárselo con resultados y no con protestas. Para ser coherente con su discurso, buscará lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Ganar, queremos el oro. Yo les dije que no quiero ir a participar o a ver qué va a pasar. Porque dejamos la vara muy alto, sé que no podemos esperar menos de nosotras. Ganar tiene que ser un hábito”.

Por eso decidió quedarse en la liga colombiana, a pesar de no ser constante. Ella entendió que se necesitaban referentes en el fútbol de Colombia y así se consolidó. “Si somos justos, ni Brasil, que es campeón de América, ni Argentina, ni ningún equipo de América llegó hasta donde nosotras, eso habla del avance de nuestro fútbol y nos motiva a mejorar más”.

Su buen momento no la hace olvidar de las más de 300 colegas que están sin trabajo actualmente en el país por la no realización de la liga en el segundo semestre. Ella aprendió a ver en las dificultades oportunidades y a hablar de lo bueno como manera de atraer cada vez cosas mejores.

“Para tener una liga de todo el año, con 8.000 millones no basta, pero también tiene que ver con las voluntades. Es un proceso que vamos a seguir ganando. Por eso cada objetivo que nos ponemos es pensando en eso, no pelear y pelear”. Catalina se ha quitado los guayos y el uniforme para ponerse las botas y el overol por las futbolistas del país, por eso siente que su obra futbolística está a punto de culminar en suelo cafetero.

“Creo que llegó el momento de que yo me vaya, tengo ofertas sobre la mesa y muy seguramente las tomaré. Partiré, es el momento de hacerlo porque quiero cerrar mi carrera con un título internacional”. Aunque ni estando lejos dejará de trabajar para construir una profesión con la que se pueda vivir en Colombia. “La ambición es que como jugadoras podamos decir ‘tengo un proyecto de vida a través del fútbol’”.

Catalina Usme agradeció las muestras de cariño de la aficón colombiana. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

México, Japón, Brasil e Inglaterra se pelean a la jugadora, que lidera a través del trabajo y el ejemplo. “Me iría después de la Copa Libertadores con América de Cali, si así lo requieren”. La incógnita entonces es ¿quién será la próxima Catalina Usme en el país? “Los líderes se van formando y surgen con el tiempo. No me preocupa, solo les daré siempre el mejor ejemplo. El talento en este país es inmenso”.

No busca su reemplazo, confía en la nueva generación encabezada por Linda Caicedo a quién define “como crack y una jugadora diferente”. Sin embargo, lo que sí busca es que la arropen en todo momento.

“Hay que entender el proceso de ella. Abrazarla, acompañarla, ayudarla, porque es muy buena pero no le podemos cargar la responsabilidad de todo, necesita un equipo que le aporte a su talento. Solita no va a poder”. Tampoco la trasnocha el tema de los premios. La FIFA y la Federación les darán lo que se ganaron con tanto esfuerzo. “Nos van a cumplir, estamos muy tranquilas y no ha sido de discusión”.