¿Ganar el Mundial? Catalina Usme dejó gran advertencia para el futuro de la Selección Colombia Femenina

Las palabras de Catalina Usme

“A ellas se les ha pegado lo mejor de nosotras y es esa rebeldía por decir: a mí qué me importa quién sea. Juguemos (...) Lo he dicho muchas veces en ese torneo. Son 5 minutos, ahorita seguramente en el camerino volveré a llorar otro ratico y haré catarsis, porque claramente me duele. Soy muy sensible y vulnerable con este tema porque lo amo. He dejado mi vida y todo por el fútbol, pero mañana hay que volver a levantarse, porque lo bueno del fútbol y de la vida es que te vuelve a dar una revancha”, expresó ‘Cata’.