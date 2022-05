‘Chicho’ Arango revela detalles sobre su pelea con Macalister Silva; todo por Nacional

La salida de Cristián ‘Chicho’ Arango fue un duro golpe para los hinchas de Millonarios en el año 2021. El delantero que fue uno de los pilares fundamentales en la campaña del cuadro embajador decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera, la MLS se convirtió en su casa dejando atrás la capital de la república, donde tuvo uno de sus mejores años.

Luego de su salida de las toldas embajadoras, Arango se mostró muy dolido, incluso, entre lágrimas, el jugador se despidió de la institución donde marcó 21 goles por liga. No obstante, cuando el vínculo con los azules parecía quedarse en un simple hasta pronto, unas contundentes declaraciones del ariete colombiano, hizo que hinchas y hasta uno de los referentes del plantel bogotano decidieran terminar su relación.

A finales del año pasado, cuando Millonarios peleaba las finales con otros rivales directos como Atlético Nacional, Arango habló sobre sus favoritos a llegar a la final y quedarse con el título del año, ahí es cuando generó discordia con los hinchas azules. “Les doy a Nacional y Millonarios un 50/50. Están por encima de los otros equipos. Me arriesgo, si Nacional y Millonarios pasan a al final, le hago fuerza a Nacional, pero si es finalista Millonarios y no pasa Nacional, le haré fuerza a Millonarios”, sentenció en DirecTV Sports.

“En la entrevista lo dije y ahorita hay bastante escándalo, pero nunca he ocultado que soy hincha de Nacional”, completo el atacante antioqueño días después en el programa El Vbar de la emisora Caracol Radio.

🇨🇴 "En una final Millonarios vs. Nacional le haría fuerza a Nacional".



-Chicho Arango en #FutbolAsiDIRECTV por el 610/1610 y @DIRECTVGO pic.twitter.com/OiT4iT91ql — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) November 26, 2021

Sus declaraciones no cayeron bien en la hinchada azul que sepultó su amor por el jugador con fuertes críticas y señalamientos. Ahora bien, desde el plantel embajador, el capitán Mackalister Silva aprovechó para hablar de esta polémica y dejar un recado al delantero de la MLS.

“Evidentemente no puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo, David Silva no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía. Es algo que no comparto, lo respeto, porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores”, dijo el actual referente de Millonarios.

Hasta este martes 3 de mayo no se había vuelto a saber sobre la discusión entre ambos jugadores. En diálogo con el ‘Gol Caracol’, Arango reveló más detalles sobre su pelea con Silva y contó las razones por las que su relación está totalmente rota.

“Tenemos diferencias frente a lo que pasó por decir que soy hincha de Nacional. No volvimos a hablar desde entonces, pero es respetable lo que él piense y le haya parecido. A muchos hinchas no les gustó, pero no puedo mentirle a la gente. No volví a hablar con él, pero sí con la mayoría de las personas con las que tuve de compañeros”, dijo el atacante del equipo Los Ángeles.

Por otro lado, el ‘Chicho’ como es apodado, también contó que está pendiente de Millonarios y del fútbol colombiano por estas fechas que define sus últimos clasificados. “Si, tengo grandes amigos allá, los aprecio mucho y siempre los voy a apoyar. Yo veo mucho fútbol colombiano, así que siempre que puedo los miro”, declaró.

Cristian Arango, exjugador de Millonarios. - Foto: Dimayor

Finalmente, el antioqueño habló sobre el profesor Alberto Gamero, técnico que tiene a los azules nuevamente como candidatos al título. “Muy bien, el profe Alberto Gamero es un excelente técnico que sabe lo que hace, ha potencializado mucho al grupo y a los chicos jóvenes del club. Creo que van por buen camino”, concluyó.