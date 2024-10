Chile no esperó al partido ante Colombia: decisión oficial sobre el futuro de Ricardo Gareca

Milad aseguró que el deseo de todos es ganar en Barranquilla, pero no tomarán decisiones drásticas si el resultado es adverso. “Si no sumamos en Colombia, tenemos que optar en un cien por ciento a sacar los seis puntos próximos, ese es el objetivo. Pero queremos sumar, que es muy importante para romper la mala racha y darle un premio a estos muchachos que se han esforzado”, sentenció en DSports .

Alexis Sánchez no se calla y lanza fuerte ‘recado’ antes del partido Colombia vs. Chile

Gareca se defiende

“Quiero sacar un buen resultado acá, es lo más importante. Estoy muy mentalizado para llevarnos un triunfo, sacar un buen resultado que puede ser empatando el partido y no me gusta. Vengo a ganar, uno sale siempre a ganar, puede empatar si el trámite sirve y deja buenas sensaciones ”, advirtió el Tigre Gareca.

Gareca afirmó que está “mentalizado en la selección chilena, no se me cruza otra cosa que no sea sacar un buen resultado. Estamos en una etapa en la cual vamos paso a paso. No puedo tomarme el atrevimiento de que, pase lo que pase, uno va a seguir y es lo que quiero”.