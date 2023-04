Christophe Galtier, técnico del PSG, fue amenazado de muerte tras destaparse caso de racismo en Francia

El fútbol recientemente se ha visto trastocado por el racismo. En Inglaterra por ejemplo, cualquier acto de este tipo es condenatorio, además, al inicio de cada juego hay un práctica de los futbolistas quienes se agachan con un rodilla en forma de protesta. Lastimosamente, en otra partes del mundo y de Europa, todo parece indicar que este tipo de discriminación no está completamente erradicada.

Uno de los casos más recientes, tiene envuelto a Christophe Galtier, técnico del PSG. Pues aunque el caso no se presentara recientemente, salió a la luz durante las últimas horas y le generó amenazas de muerte en su contra. Según lo expuesto por el Diario Marca de España, el estratega de Mbappé, Messi y compañía, habría recibido en la noche del martes más de 5.000 mensajes en contra.

Galtier ha sido fuertemente criticado por la prensa francesa - Foto: AP

Como institución, PSG ha buscado la protección de su empleado poniendo seguridad a sus familiares, además, de acelerar los trabajos con el abogado del entrenador, quien espera llevar a buen término la defensa de su cliente el cual asegura no tener que ver con el caso. Galtier es tan enfático en su defensa, que ha dado a conocer su intención para emprender acciones legales contra los “comentarios insultantes y difamatorios”.

Haciendo un recuento del caso que señala al exjugador, en la prensa deportiva figura que el comunicador Romain Molina y el programa televisivo After-Foot, de RMC Sport, dieron a conocer una denuncia por racismo de Julien Fournier, exdirector deportivo del Niza, equipo que dirigió en 2021.

Una vez terminó la temporada 2021, Fournier envió un correo al INEOS, propietario del Niza, denunciando un encuentro que sostuvo con Christophe Galtier y su hijo adoptivo, John Valovic-Galtier, un agente de jugadores, en el que el hoy entrenador del PSG lanzó comentarios racistas.

En el correo, difundido por el periodista y el programa en mención, Julien Fournier contó: “Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que me dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’. Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo”.

Christophe Galtier en su presentación como entrenador del PSG. - Foto: AP/Thomas Padilla

Según el denunciante, Christophe Galtier afirmó que cuando fue a un establecimiento público, los hinchas del Niza le reclamaron que en la escuadra hubiera más de un jugador afro, de ahí su determinación

“Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros. Debía darse cuenta de que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía”, dice literalmente el correo dado a conocer las últimas horas, pero enviado por Fournier al INEOS dos años atrás.

Pero los comentarios, al parecer, no solo fueron de Christophe Galtier, sino de su hijo, que se valió del racismo para cuestionar la labor de Fournier como director deportivo.

“Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: ‘Habéis construido un equipo de escoria’. Le pedí que fuera más preciso y añadió: Solo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde… Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente”, añade el correo.