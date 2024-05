Filtran la razón real por la que São Paulo se habría cansado de James Rodríguez; alerta para Lorenzo

Según esta versión, el representante de James ya tiene conocimiento sobre la decisión y se ha empezado a mover en busca de pretendientes. “Una vez más no fue convocado para el partido contra Cobresal por Copa Libertadores. Esta es la segunda vez que no va ni al banco de suplentes, porque ya había sucedido contra Vitória” el domingo pasado, recordó Nicola.

“Zubeldía entiende que si él no es capaz de entrenar a nivel de competición, no puede jugar y mientras eso no sea resuelto, James no será convocado. Es por causa de ese contexto que São Paulo decidió poner a James en venta”, completó.