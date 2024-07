Colombia lo lamenta: descache de Conmebol con James favorece a Messi y desata la polémica en Copa América

Para el capitán colombiano, todo lo que viene haciendo en sumamente significativo, a tal punto, que tras ganarle a Uruguay en la semifinal, dejó ver su lado más sensible al afirmar que llevaba más de 10 años luchando por estar a tan solo 90 minutos de un título , situación que vivirá el próximo domingo ante Argentina en Miami.

James Rodríguez vs. Lionel Messi en la final de la Copa América 2024. | Foto: Getty Images

Pero, infortunadamente, no todo es felicidad y a días de la final, recibió un desplante de la Conmebol que, a pesar de no ser directo para su rendimiento, sí pone a pleno la polémica, pues aun jugando mejor que Leo Messi, no lo hicieron parte del equipo ideal de las semifinales.