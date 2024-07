James Rodríguez destrona a Leo Messi y es el nuevo ‘rey’ de histórico listado en Copa América

Una carrera exitosa de James Rodríguez, ya no se sabe si tuvo su mejor momento en 2014 durante el Mundial de Brasil, cuando hizo parte del Real Madrid en una nómina plagada de estrellas o ahora, en medio de la sublime Copa América que está jugando por estos días en Estados Unidos.

En cinco partidos que lleva el 10 colombiano, ha portado la banda de capitán, pero no solo en su brazo. Literalmente, ese liderazgo se le ha visto en el terreno de juego y por eso, Colombia hoy es finalista y está a un paso de su segunda consagración en la historia.

Y como si fuera poco, Rodríguez ha logrado llevarse el premio a MVP del partido en cuatro, de los cinco duelos que, hasta ahora, ha jugado Colombia. El único que no pudo obtener, se lo llevó su compañero personal, Luis Díaz, con quien comparte y sueñan con tocar la gloria el próximo domingo, 14 de julio, en Miami.

Colombia rendida al nivel de James en Copa América

“A James siempre se lo he hecho saber, desde el momento que llegué a la selección le he dicho que él es mi ídolo, tanto él como Falcao y Cuadrado que los veía jugar desde pequeño. Poder compartir con ellos me llena de orgullo. Le llevo diciendo: ‘Eres un crack, te admiro mucho, te lo mereces’”, expresó.