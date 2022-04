Colombia no va al Mundial de Catar, pero jugaría torneo con selecciones europeas | ¿De qué se trata?

La decepción de no participar en la Copa del Mundo Catar 2022 para la Selección Colombia, podría verse mermada durante 2023 gracias a la posibilidad de implementar la Liga de Naciones que hasta el momento no es una completa realidad, pero que con el pasar de los meses ha entregado unos primeros detalles y tendría la participación de selecciones Conmebol en dicho evento.

Es así, como en voz del periodista Carlos Antonio Vélez, durante el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, ha mostrado alguna información que maneja sobre este campeonato, la manera en que podría jugarse, además de dónde podría estar ubicada la Tricolor, mostrando también su preocupación desde ya para afrontar la competencia, entendiendo que a la fecha no se ha nombrado un técnico en propiedad tras la salida de Reinaldo Rueda hace algunas semanas.

En una explicación minuciosa de la información, Vélez expresó en primera medida: “El otro año se va a jugar la Liga de Naciones y tendrá selecciones sudamericanas, incluidas Brasil y Argentina, que han sido anunciadas porque entrarán al grupo A, al que llaman categoría A; ellos han distribuido en cuatro a los equipos europeos”.

Por otra parte, dio información de la manera en que está organizado el torneo, dando a conocer algún tipo de categorías y nombres de equipos que serían parte de las determinaciones para la disputa del torneo: “Hay un grupo de selecciones A, B, C y D, que son, por ejemplo: Gibraltar, Feroe, Kosovo, entre otras, y en el A estarán los equipos más fuertes; incluyendo Brasil y Argentina, las otras ocho selecciones serán distribuidas en las otras tres categorías jugando ida y vuelta”.

A su vez, hizo un hipotético esquema y ubicó a la Tricolor en la liga B. Así mismo, dio a conocer los rivales europeos a los que se tendría que enfrentar Colombia en caso de participar en el campeonato: “Si a nosotros nos ponen en la liga B, que es algo que van a determinar, tendríamos: Ucrania, Escocia, Irlanda, Armenia, Islandia, Israel, Albania, Bosnia, Finlandia, Rumanía, Montenegro, Suecia, Noruega, Serbia y Eslovenia, como potenciales rivales, de ahí saldrían cuatro o cinco y estos serían rivales nuestros a mediados del año entrante”.

No descartó tampoco que la Selección pudiera ser parte de una categoría inferior en el campeonato y tuviera que medirse con selecciones del Viejo Continente, pero con un menor calibre que las mencionadas anteriormente. “La liga C ya son equipos mucho más flojos: Turquía, Luxemburgo, Lituania, Feroe, la otra Irlanda, Grecia, Kosovo, Chipre, Eslovaquia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Bulgaria, Macedonia del Norte, Georgia y Gibraltar. Incluso, podríamos caer aquí”.

“Pues no sé cómo distribuirán y si toman los clasificados a este Mundial como punto de referencia”, complementó refiriéndose a la manera en que se sortearía una de las primeras fases del renovado título.

Todo esto, finalmente lo concluyó con la crítica para los directivos de la FCF por aún no seleccionan el nuevo técnico del equipo nacional, asegurando que la competencia está cada vez más cercana y para el enfrentamiento ante dichos equipos europeos se necesitará de un estratega con los pergaminos suficientes para afrontar un torneo que representará una exigencia mayúscula a la que se tiene en los duelos ante algunas selecciones de la Copa América o clasificación Sudamericana: “Eso es a mediados del año entrante. Por eso, nosotros no necesitamos un técnico parroquial que sepa enfrentar a Venezuela, Bolivia o Chile. No, tiene que conocer el fútbol que aquí (Europa) se está jugando”.