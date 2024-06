Colombia recibe ‘mazazo’ a horas de jugar ante Costa Rica y pierde a titular para el resto de la fase de grupos

Colombia vs. Costa Rica: inteligencia artificial dijo cuál ganará y en cuánto quedará el marcador

Contexto: Colombia vs. Costa Rica: inteligencia artificial dijo cuál ganará y en cuánto quedará el marcador

“Costa Rica tiene grandes jugadores, ojalá que salga a jugar, que salga a proponer, que no sea como contra Brasil, nosotros estamos tranquilos. Somos conscientes de que hay jugadores y compañeros que vienen muy bien. Desde el lugar que me toque voy a estar con la mayor disposición par ayudar”, manifestó Miguel Ángel Borja.

Los dirigidos por Lorenzo buscarán derrotar a los ticos y sellar anticipadamente su boleto a los cuartos de final del torneo continental. No obstante, el equipo tendrá una sensible baja para el juego contra los centroamericanos, pues John Jader Lucumí no será de la partida.