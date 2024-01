Colombia volvió a decepcionar en el Preolímpico; fracasó ante Brasil y quedó eliminada

El compromiso arrancó con un ritmo lento. Apenas al primer minuto del juego, Colombia se acercó con peligro a la portería riva l, pero no pudo concretar su opción de gol. De ahí en adelante, el compromiso fue de trámite, la Tricolor intentaba atacar y Brasil se defendía con una defensa bastante alta, sólida.

La Selección Colombia manejaba la pelota con tranquila, su adversario no le causaba mayores problemas. Pero, como todos sabemos, a Brasil, aun jugando mal, no se le pueden dar espacios. Eso, infortunadamente para el equipo nacional, no se cumplió y al minuto 38′ Endrick, atacante que compró el Real Madrid, puso el 1 por 0 después de tomar un rebote que dejó el arquero Sebastián Guerra.