Compañero de James Rodríguez le da la espalda y destapa los motivos por los que no pateó penal con São Paulo

El capitán de la Selección Colombia ha iniciado en el banco de suplentes en los más recientes partidos, en esta ocasión no fue diferente y no estuvo desde el inicio. Faltando 11 minutos para el final, el entrenador Thiago Carpini le dio la confianza y James ingresó con el objetivo de ayudar a su equipo a resolver el juego en el tiempo reglamentario.

Lucas Moura lanza dardo a James

“Creo que no pateó porque no quiso. Pero no sé si el entrenador se lo preguntó. Sin duda, si hubiera pedido patear, lo habría hecho. No sé cómo se sentía”, dijo.