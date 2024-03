Despiadada crítica a James Rodríguez; en São Paulo le cobran ‘desaparecer’ en crucial momento

Justo antes de reunirse con la Selección Colombia, James Rodríguez dejó una no tan grata impresión en São Paulo. El colombiano, que viene siendo parte de su club desde aquel altercado de inicio de año donde se habló hasta de la rescisión de su contrato, terminó siendo ‘cómplice’ de la eliminación del Tricolor en el Torneo Paulista.

Si bien el cucuteño no estuvo presente como inicialista y solo hasta los últimos 11 minutos fue que recibió la confianza por parte de su entrenador, Thiago Carpini, le había dado la indicación de que entrase para resolver en el tiempo reglamentario el juego. Al final, disputando los cuartos de final por la vía de los penales, James tampoco apareció para uno de los cobros y generó malestar.

El juego en Morumbí que acabó 1-1 en los 90 minutos, obligó a que ambos clubes fuesen a la definición de pena máxima para decidir quién era el clasificado. Por su buena pegada, se pensaba que el colombiano sería uno de los cobradores en dicha definición, situación que no pasó y generó malos comentarios en su contra.

Uno de los más fuertes estuvo hecho por parte del exlateral del club donde ahora permanece Rodríguez, Cicinho, quien al ver que el 10 colombiano no se hizo cargo de ningún cobro, dijo: “Ahora tengo que escuchar que James no estaba seguro de ejecutar un penal, entonces, ¿qué está haciendo este tipo en São Paulo?”.

En su historia de Instagram donde cargo en contra del cucuteño, sumó más razones a su malestar e incrementó la tensión dando las razones por las que, a su consideración, se ausentó de los cobradores: “No juega porque está fuera de ritmo y no lanza un penalti porque tiene miedo. A engañar a otro”.

Intentando escudriñar para encontrar una explicación a la negativa de James a patear, en zona mixta la prensa pudo hablar con su compañero, Lucas Moura. El referente del equipo brasileño, sentenció: “Creo que no pateó porque no quiso. Sin duda, si hubiera pedido patear, lo habría hecho. No sé cómo se sentía”.