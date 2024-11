Para los seleccionados europeos fue una gran última actualización del escalafón, dado que Alemania y Países Bajos suberon, al igual que Portugal. Tal vez el único que no contó con la misma fortuna fue Bélgica, que por dos derrotas perdió la misma cantidad de lugares.

Colombia, por la redención en 2025

Haber vuelto a salir de los puestos de privilegio del ranking Fifa para Colombia es un golpe y por este año no se puede hacer nada para remediarlo. Será ya hasta el 2025, cuando nuevamente por eliminatorias puedan recuperar puntos y casillas perdidas.

Néstor Lorenzo como cabeza del proceso colombiano rumbo a la próxima Copa del Mundo, no quiso restar mérito a lo logrado, a pesar del cierre que se tuvo. “El año ha sido bueno, el equipo ha demostrado crecimiento, maduración, nos ha faltado el gol en momentos claves”.

Sobre lo que deberán mejorar: “Trabajar en la parte emocional, el equipo campeón es el que mejor defiende, no el que mejor ataca. Somos equilibrados, defendemos bien, asumimos riesgos en cuanto a la superioridad numérica y en sectores del campo nos imponemos cuando ellos jugaron con línea de 5″.

“En definitiva, se trabaja en todo lo que se puede, la inteligencia emocional, recuperarla y no creernos que fuimos los peores porque nos fuimos con las manos vacías. Tenemos que ser justos con el desarrollo del partido y las posibilidades de gol y el fútbol que jugamos. No fueron dos partidos malos, me hubiera ido mucho más preocupado”, cerró.