Doloroso golpe para Lorenzo

“En definitiva se trabaja en todo lo que se puede la inteligencia emocional, recuperarla y no creernos que fuimos los peores porque nos fuimos con las manos vacías. Tenemos que ser justos con el desarrollo del partido y las posibilidades de gol y el fútbol que jugamos. No fueron dos partidos malos, me hubiera ido mucho mas preocupado”, declaró Lorenzo en rueda de prensa.

“Si no hubiéramos generado, pero generamos de muchas maneras y de todas maneras no pudimos concretarlas, no tuvimos nada. El arquero de ellos fue figura excluyente, la defensa sacó mucho también de las aproximaciones, las que no llegaron a ser situaciones de gol y las que no, se fueron afuera por poco o pegaron en palo o el arquero las sacó”, completó.