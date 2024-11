A pesar de tener superioridad numérica durante casi una hora, la Tricolor no pudo convertir las opciones de gol que se generaron y sucumbió ante una férrea defensa ecuatoriana apoyada en la noche fantástica de su arquero Hernán Galíndez.

Paolo Guerrero explota y denuncia lo que pasó en Argentina vs. Perú: “Nadie lo dice porque es Messi”

Carlos Antonio Vélez levantó la voz y remarcó que hace rato se vienen presentando síntoma de un bache en el juego del combinado nacional. “ No la voy a hacer muy larga porque siempre dije lo mismo... tenemos (teníamos) mejores resultados que juego . El equipo solo aparece por ratos, lo de más son jugadas de jugadores”, arrancó en su cuenta de X .

Carlos Antonio se refirió a las decisiones tomadas por el cuerpo técnico de Lorenzo. “No se nota la mano del DT, elección equivocada de jugadores, cambios mal hechos y tardíos, preferencia por nombres y no por méritos además de no aportar soluciones. Ojalá este receso de cuatro meses le aclare las ideas”, aseguró.