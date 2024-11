La mala definición ante Ecuador

A los 28′ se dio una acción que no deja de ser tendencia en redes sociales. Jhon Córdoba recibió, en el área, un centro de James Rodríguez con pierna zurda. El delantero del Krasnodar ruso tenía el arco a merced, sin portero, pero terminó enviando el balón a un costado de la cancha. Así, sin claridad, se fueron al descanso.

Más allá de una buena actuación de Quintero, además de un par de remates de Durán, la falta de efectividad le cobró factura a Colombia y no pudo hacer nada ante su público. Por tanto, los puntos perdidos se deberán recuperar ante dos rivales de alto nivel, dentro de cuatro meses.

Furiosa reacción de James

“Duro. Queríamos ganar estos seis puntos. En Uruguay se nos va el partido al final y hoy por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer empezando y hemos tenido chances, en Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles y el fútbol es de hacer los goles, si no los haces, pues pierdes”, afirmó el 10 tras la dura derrota en casa