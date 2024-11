Jhon Córdoba NO QUIERE METER EL GOL HOY. El tremendo taco de Díaz y pase de James para que Córdoba... no sé qué hace. #colombiavsecuador #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/iBLfnYMjfR

Lorenzo ya anticipaba la titularidad de Córdoba

Cabe recordar que Jhon Córdoba no pudo jugar contra Uruguay, por la fecha 11, debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Fue a la tribuna, y el delantero fue Durán, que no pudo convertir ninguno de los goles cafeteros.

Además, agregó: “Es más, los que van a la tribuna, muchachos, a veces me da bronca tener que mandarlos a la tribuna. Me duele, son jugadores que podrían estar tranquilamente en el campo de juego. La línea es muy delgada en la diferencia entre un jugador y otro. ¿Cómo voy a traer a un jugador y decirle ‘tienes menos posibilidades’? Están todos con la misma posibilidad. Después depende de ellos y la decisión mía que, desgraciadamente, me puedo equivocar”.