“Aprovecha la pregunta”: Néstor Lorenzo no aguantó y le tiró recado a periodista por figura de la Selección Colombia

El periodista Fabio Poveda indagó sobre el regreso de Jhon Córdoba , delantero tricolor que no pudo jugar contra Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas. El comunicador le preguntó al técnico si el futbolista tenía posibilidades de disputar minutos ante Ecuador.

Así formaría Colombia vs. Ecuador: Néstor Lorenzo tomará certera decisión con James Rodríguez

Contexto: Así formaría Colombia vs. Ecuador: Néstor Lorenzo tomará certera decisión con James Rodríguez

No obstante, agregó: “¿Yo qué voy a decir? ‘No tiene las mismas posibilidades’, ‘tiene las mismas posibilidades’... son jugadores que han jugado. Borré fue durante muchos partidos titular, ahora es Durán titular, Córdoba fue titular. Uno trata de ver el contexto, el rival, cómo están ellos en la semana. Sí, están todos al mismo nivel y con posibilidades”.

Luego, siguió: “Es más, los que van a la tribuna, muchachos, a veces me da bronca tener que mandarlos a la tribuna. Me duele, son jugadores que podrían estar tranquilamente en el campo de juego. La línea es muy delgada en la diferencia entre un jugador y otro. ¿Cómo voy a traer a un jugador y decirle ‘tienes menos posibilidades’? Están todos con la misma posibilidad. Después depende de ellos y la decisión mía que, desgraciadamente, me puedo equivocar”.