Para la Selección Colombia no fue el cierre de 2024 esperado. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentaron en noviembre a Uruguay y Ecuador, con la mala fortuna de salir derrotados en ambos juegos rumbo al Mundial 2026.

Anoche, en Barranquilla, el caso de la definición se agravó al punto que ya despierta fantasmas de lo que fueron las clasificatorias al Mundial Qatar 2022, al que no se pudo clasificar, justo por falta de goles del equipo de Lorenzo.

Néstor Lorenzo en rueda de prensa hizo referencia a este mal que le ha caído en las últimas fechas a su equipo, y dijo que se debe a diversos factores: “Un equipo que llega 17 veces y si no tiene precisión o pericia o suerte, el rival se lleva todo”.

La del entrenador no fue la única reacción tras la caída. Los jugadores también hicieron sus reflexiones, sin embargo, algunos con la rabia de perder en casa y las pulsaciones aún altas, llegaron a verse groseros con la prensa que los cuestionó en zona mixta.

“Se habla mucho”

En este caso, al que se le vio descolocado por completo y desafiante ante un periodista fue a Jhon Jader Durán. El atacante que entró en acción en la segunda mitad, se sintió atacado por un análisis y respondió: “¿Y por qué no eres técnico?”.

Previo a desplazarse molesto del lugar en el que le habían hecho las preguntas que no le gustaron, había lanzado otros conceptos: “Cuando no entra (el gol), todo el mundo ataca. Nadie se quiere comer un gol. Todo el mundo se come uno”.