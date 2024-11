Lorenzo no se escondió y soltó tajante declaración por derrota con Ecuador: “Estoy muy caliente”

La Selección Colombia de Mayores perdió ante su similar de Ecuador por la jornada número 12 de las eliminatorias sudamericanas. El juego terminó 0 a 1 y se llevó a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.

Tras el cotejo, Néstor Lorenzo, director técnico del equipo cafetero, habló en rueda de prensa y no se guardó absolutamente nada. Señaló que ningún rival ha superado a Colombia aún en las derrotas y expresó que estaba “muy caliente”.

“Luego de haber pasado los dos tercios de la Eliminatoria, este proceso venía muy dulce, venía bien encaminado en cuanto a resultados, con invicto y creo que, si bien no es bueno perder, es un momento que nos da tiempo a reaccionar. Que no nos vean como un equipo inocente en situaciones. Ayer dije que ningún equipo nos superó, incluso en derrotas, pero es feo también cuando sentís que mereces más y te vas con las manos vacías”, dijo.

“Estamos a tiempo de corregir algunos detalles que hacen que nos hagan goles. Vamos a pensar en no recibir ese gol que le da la posibilidad al rival de cerrarse. Más allá de eso no hay reproches, viene bien, con recambios como Gómez, Portilla, Puerta. Se está generando un grupo fuerte y competitivo y sigo teniendo la misma fe en el grupo de cara al futuro. Estoy muy caliente, pero a tragar un poco de hiel y seguir”, agregó sin rodeos.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. | Foto: AFP

Además de la derrota con Ecuador, la Selección Colombia de Mayores cayó por la fecha número 11 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa en el reconocido estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. Aquel juego acabó 3 a 2.

“En cuanto a que no sumamos, el fútbol tiene esta particularidad. Un equipo que llega 17 veces y si no tiene precisión o pericia o suerte, el rival se lleva todo. Es lo que tiene el fútbol, por lo tanto, que no estoy contento, sobre todo porque el gol fue una jugada evitable que podríamos haberlo bloqueado antes de que llegue a la situación de gol”, agregó Lorenzo en la conferencia.

Sobre el 2024 dijo que “el año ha sido bueno, el equipo ha demostrado crecimiento, maduración, nos ha faltado el gol en momentos claves, pero se ha generado, se ha jugado igual que siempre, igual que en la Copa América y esto es un momento del proceso que nos deja reflexionar y enojados un buen tiempo y con ganas de analizar cosas que eviten estos momentos de dolor”.

También fue sincero en el aspecto emocional. “Trabajar en la parte emocional, el equipo campeón es el que mejor defiende, no el que mejor ataca. Somos equilibrados, defendemos bien, asumimos riesgos en cuanto a la superioridad numérica y en sectores del campo nos imponemos cuando ellos jugaron con línea de 5″, aseveró.

“En definitiva, se trabaja en todo lo que se puede la inteligencia emocional, recuperarla y no creernos que fuimos los peores porque nos fuimos con las manos vacías. Tenemos que ser justos con el desarrollo del partido y las posibilidades de gol y el fútbol que jugamos. No fueron dos partidos malos, me hubiera ido mucho más preocupado”, incluyó.