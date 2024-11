Sentencian el duro futuro que vivirá Jhon Durán, estando con Selección Colombia: “Está clarísimo”

Uno de los que más ha dado de qué hablar en el último tiempo es Jhon Jader Durán, del cual han dicho mucho; que ‘rebelde’, ‘agrandado’, pero este, lo único que busca demostrar, es que su mentalidad es diferente y frente a su técnico en Aston Villa, no teme por refutar.

Sin rodeos, el jugador empezó soltando que no es una relación que transite entre la completa paz: “Hay momentos de amor y de odio, a veces. Pero no, me siento muy agradecido con él y con su cuerpo técnico. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que son normales”.