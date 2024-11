No todo es malo: Néstor Lorenzo sonríe por buena noticia que le llegó en Selección Colombia

Brasil y Paraguay serán los próximos rivales del combinado nacional, que celebra la recuperación de Jefferson Lerma y Yaser Asprilla , dos piezas imprescindibles para el cuerpo técnico que no pudieron asistir por lesión.

Para el estratega argentino será clave trabajar en la recuperación de la confianza al interior del vestuario. “En definitiva, se trabaja en todo lo que se puede la inteligencia emocional, recuperarla y no creernos que fuimos los peores porque nos fuimos con las manos vacías. Tenemos que ser justos con el desarrollo del partido y las posibilidades de gol y el fútbol que jugamos. No fueron dos partidos malos, me hubiera ido mucho más preocupado”, agregó.