Conmovedor: arquero que perdió el conocimiento, lloró para que no lo sacaran del partido y terminó siendo figura

Tras conocerse la decisión, el arquero pidió inmediatamente que no se le retirará de la cancha mientras lloraba de la frustración e impotencia. Al mismo tiempo, sus compañeros y el cuerpo médico le aconsejaban que era mejor que no estuviera jugando para evitar complicaciones en su salud, pero esto no era suficiente para Facundo, quien seguía insistiendo para qué lo dejarán en cancha.

El hecho se dio mientras transcurría el minuto 37 del segundo tiempo, cuando el portero del Taladro cayó mal y quedó tendido en el suelo por algunos segundos. Facundo Fayanas, médico de Banfield, asistió a Cambeses y fue quien solicitó el cambio de manera inmediata, sin esperar la reacción del portero, que llorando desconsoladamente pedía que no lo sustituyeran. Tras el llanto, el entrenador Julio César Falcioni fue convencido y no realizó ninguna modificación.

Este fue el conmovedor momento que protagonizó Facundo Cambeses en Argentina

El juego continuó y en el tiempo de reposición, el arquero aportó con una asistencia a Gerónimo Rivera, quien pudo burlar a la defensa rival y marcar el gol para la victoria de su equipo. Tras finalizar el encuentro, algunos jugadores en entrevista a ESPN contaron detalles de lo ocurrido en cancha mencionando que el arquero todavía no se encontraba bien: “Me preguntaba cuanto vamos, cuanto falta, estaba perdido”, “Tratamos de convencer de que no era lo mejor para él” .

Por su parte, Andrés Merlos, árbitro del encuentro, aseguró que “cuando lo fui a ver no me contestaba, le pegué un par de cachetadas ahí y me dice ‘mi mamá no me deja’ entonces pienso que no está bien y lo hice atender”.