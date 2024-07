Conmovido, figura de la Selección Colombia, contó el difícil proceso para debutar como profesional: Es titular en la Copa América

Posteriormente, tuvo un paso por Atlético Nacional en 2019, equipo en el que catapultó su carrera y daría el salto al fútbol europeo, fichando por el K. R. C. Genk de Bélgica en 2020. Allí, se consolidó como titular indiscutible y le valió el llamado a la selección, donde debutaría en 2021.

En el video , Muñoz contó que sus principios no fueron fáciles, pues llegó a Águilas Doradas cuando “ya iba a cumplir 21 años, una edad creo que tardía para un chico que quizás quiere ser jugador profesional”.

“Antes estuve probando si no estoy mal en 12 - 15 clubes de fútbol a nivel nacional, y a nivel internacional también. Estuve probando en México, España, Italia, donde la puerta no se abrió y muchas veces yo me preguntaba ¿por qué?, ¿qué es lo que pasa?, que lo que hoy en día muchos chicos se preguntan”, aseguró.